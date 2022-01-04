Alienware представила самый тонкий игровой ноутбук в мире

Alienware не оставит без ответа компактные игровые ноутбуки конкурентов. Дело в том, что бренд представил X14, самый тонкий игровой ноутбук на данный момент. В 14-дюймовой конструкции используются хитрые шарниры с двойным крутящим моментом и усовершенствованное охлаждение, чтобы сохранить толщину конструкции, при этом в нее включены высокопроизводительные компоненты, в том числе 14-ядерный процессор Intel Core i7 12-го поколения и видеокарта GeForce RTX (вплоть до GeForce RTX 3060). Он даже объявлен первым 14-дюймовым ноутбуком, поддерживающим как NVIDIA G-Sync, так переключение графики Advanced Optimus. Дисплей 144 Гц с разрешением 1080p сам по себе не примечателен, но все модели X14 поддерживают Dolby Vision HDR. Кроме того, вы можете сконфигурировать X14 до 32 Гбайт оперативной памяти DDR5 и 2 Тбайт хранилища SSD, плюс у вас не будет проблем с подключением периферии благодаря портам Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1 и слоту для карт памяти microSD.

Стоит отметить, что компания Alienware отправит ноутбук X14 в релиз зимой по стартовой цене 1799 долларов. Базовая комплектация предоставит вам 16 ГБ оперативной памяти, видеокарту RTX 3050 и 256 ГБ встроенной памяти. Впрочем, есть компромиссы, заключающиеся в том, чтобы втиснуть это оборудование в ноутбук, который тоньше многих ультрапортативных компьютеров. Например, западные журналисты обнаружили, что клавиатура устройства особенно тесна, включая конфигурацию WASD, которую вы, вероятно, будете использовать в шутерах от первого лица.