Alldocube KBook и его функции

За производительность ноутбука отвечает связка из процессора Intel Core M3-6Y30, 8 ГБ оперативки и твердотельного накопителя на 512 ГБ. Зарядка производится с помощью порта USB Type-C, для выхода в интернет предусмотрен двухдиапазонный модуль Wi-Fi.Лэптоп оборудован 13,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3000x2000 пикселей — соотношение сторон 3:2 делает его удобным для работы с документами и веб-сёрфинга. Благодаря специальной конструкции шарниров экран можно развернуть на 180 градусов, чтобы выбрать подходящий угол обзора. Весит устройство в тонком металлическом корпусе всего 1,5 килограмма — его легко носить с собой или брать в поездку. Стоимость новинки составит 549 долларов.