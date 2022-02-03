AlphaCool представила заднюю панель с активным охлаждением для видеокарт серии RTX 3080 и RTX 3090

Alphacool сегодня анонсировала заднюю панель в активным водяным охлаждением для видеокарт GeForce RTX 3080/3090 от Alphacool. Акриловая задняя пластина Eisblock Aurora GPX-N является идеальным обновлением для специальных водяных кулеров Alphacool Eisblock Aurora Acrylic/Acetal GPX-N GPU, а также решений Alphacool Eiswolf 2 GPU All-in-One. С помощью задней панели графическая память на задней панели видеокарт GeForce RTX 3090 теперь также может охлаждаться водой. С помощью термопрокладок мощностью 7 Вт/мК активная задняя панель имеет прямой контакт с охлаждаемой графической памятью и может охлаждать ее более эффективно.

Как и все продукты из линейки продуктов Alphacool Eisblock Aurora GPX, активная задняя панель также имеет яркую подсветку. Шесть адресуемых цифровых RGB-светодиодов встроены непосредственно в кулер. Эффект представляет собой подсветку, которая охватывает весь охлаждающий блок и создает уникальные световые эффекты. Цифровое светодиодное освещение aRGB подключается через 3-контактный разъем JST и может управляться с помощью цифрового контроллера RGB или через контроллер материнской платы с поддержкой RGB.