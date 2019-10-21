Alphacool демонстрирует новые продукты

У Alphacool появилось несколько новых продуктов, это шланги, быстросъемные фитинги и адаптеры, а так же водоблоки для графических карт. Это доступно всем покупателям в интернет магазине Alphacool.

Серия TPV будет оснащена шлангами AlphaTube TPV, они более устойчивы к кислотам и щелочам, обеспечивает лучшую термостойкость по сравнению с трубами из ПВХ.

Фитинги из серии включают в себя навинчивающиеся насадки в прямом и 90 ° конфигурациях.

Alphacool Eisblock Aurora Pleix GPX-A будут поддерживать Sapphire Pulse Radeon RX 5700/5700 XT 8G и несколько карт MSI 5700/5700 XT. Так же изготовлены дополнения для серии NexXxoS GPX с большей поддержкой карт Nvidia RTX.