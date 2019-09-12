Alphacool представил водоблок Aurora Acetal GPX для Radeon RX 5700 (XT)

Компания Alphacool представила водоблок Aurora Acetal GPX для Radeon RX 5700 (XT).

Alphacool уменьшили тепловые прокладки до толщины 1 мм, теперь вместо 7 мм блок имеет толщину всего 5,5 мм. Улучшили никелированный медный блок и оптимизировали поток воды в охладителе.

Aurora Acetal GPX оснащен цифровым RGB 3-контактным 5V. Толщина ребер охлаждения никелированного медного охладителя составляет 0,6 мм, а крышка выполнена из оргстекла.

Производитель сообщает о максимальной рабочей температуре 60 °С.

Блок Aurora Acetal GPX для Radeon RX 5700 (XT) появится в продаже в октябре по цене 110 евро, сообщает Alphacool.