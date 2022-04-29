Alphacool представил водоблок для графического процессора PNY RTX A5000

Alphacool расширяет портфолио систем водяного охлаждения для видеокарт и сегодня представила новый кулер для графических процессоров ES RTX A5000. Графический процессор PNY NVIDIA RTX A5000 теперь может активно охлаждаться водой с помощью медного кулера Alphacool ES RTX с полным покрытием.

Водоблок изготовлен из меди и ацеталя и поставляется с алюминиевой задней панелью. Он специально разработан для использования в тесных серверных корпусах. Чтобы сэкономить место по ширине и высоте, соединения были перемещены в заднюю часть блока, что также упрощает прокладку трубок внутри серверной стойки. Несмотря на свой компактный дизайн, этот ацеталевый водоблок для видеокарты имеет те же характеристики, что и кулеры из акриловой серии Eisblock Aurora. Рекомендуемая производителем розничная цена: 139,99 евро.