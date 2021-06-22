Alphacool представила новые радиаторы NexXxoS V.2 в бело-черной цветовой гамме

Компания Alphacool представила четыре новых радиатора серии NexXxoS V.2 в бело-черной цветовой гамме.

Бело-черная цветовая гамма радиаторов идеально подойдет для белоснежных игровых систем.

Представленные варианты: длина 280 мм и 360 мм и толщина 30 мм и 45 мм. В качестве основного материала компания использовала чистую медь. Водные каналы, каналы и ребра охлаждения также выполнены из чистой меди.

Во всех радиаторах NexXxoS V.2 White Special Edition используются запатентованные стопорные винты Alphacool, таким образом радиаторы имеют два варианта подключения с обеих сторон. На противоположной стороне радиаторы NexXxoS V.2 также имеют заливное или вентиляционное отверстие.

Стоимость радиаторов Alphacool NexXxoS V.2 варьируется от 80 до 100 долларов.

Комментарии и отзывы Alphacool NexXxoS V.2
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