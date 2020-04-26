Alphacool представила новый вентилятор для ПК Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB

Компания Alphacool представила новый вентилятор для корпусов ПК Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB. Вентилятор оснащен RGB подсветкой, которая располагается по окружности с каждой стороны конструкции.

120 мм вентилятор использует гидравлический подшипник. Производитель сообщает об уровне шума от 21,5 дБ до 33,8 дБ. Скорость вентилятора регулируется с помощью ШИМ-контроллера (4-контактный) и составляют от 700 до 2000 Об/мин. Alphacool гарантирует до 40000 часов работы на отказ.

Вентилятор спроектирован для установки в корпуса и радиаторы систем охлаждения. Антивибрационные прокладки предотвращают от вибрации. Стоимость Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB оценивается в 17 евро.