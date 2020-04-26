Alphacool представила новый вентилятор для ПК Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB

Компания Alphacool представила новый вентилятор для корпусов ПК Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB. Вентилятор оснащен RGB подсветкой, которая располагается по окружности с каждой стороны конструкции.

120 мм вентилятор использует гидравлический подшипник. Производитель сообщает об уровне шума от 21,5 дБ до 33,8 дБ. Скорость вентилятора регулируется с помощью ШИМ-контроллера (4-контактный) и составляют от 700 до 2000 Об/мин. Alphacool гарантирует до 40000 часов работы на отказ.

Вентилятор спроектирован для установки в корпуса и радиаторы систем охлаждения. Антивибрационные прокладки предотвращают от вибрации. Стоимость Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB оценивается в 17 евро.
Комментарии и отзывы Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB
Обзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентацийОбзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентаций
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 WhiteЛучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White
Обзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАчОбзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАч
Обзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Defender X190. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Лучший игровой монитор. ASUS VG258QR 24.5Лучший игровой монитор. ASUS VG258QR 24.5
Samsung Galaxy Fold 2 получит прочный ди...
Samsung Galaxy Fold 2 получит прочный диСобственно, никто и не сомневался в том, что компания Samsung будет выпускать вторую версию своего смартф...
WhatsApp наконец получил Dark Mode для A...
WhatsApp наконец получил Dark Mode для ADark Mode появился в приложении с 2017 года, но за прошедшее время компания неоднократно тестировала и го...
Microsoft проведет онлайн-презентацию Xb...
Microsoft проведет онлайн-презентацию XbКомпания Microsoft заменит свое присутствие на GDC 2020 онлайн-трансляцией, которая пройдет 18 марта. ...
Новак Джокович победитель турнира Austra...
Новак Джокович победитель турнира AustraНовак Джокович завоевал титул мужского одиночного чемпионата Australian Open. На его счету уже 8 побед на...
В сеть утекли характеристики Galaxy M31...
В сеть утекли характеристики Galaxy M31В просторах интернета опубликовали подробные спецификации и качественные изображения нового бюджетного см...
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-90...
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-90В конце прошлого года компания Corsair представила серию игровых наушников VOID Elite. Она включает три м...
Летающий спиннер за 11 долларов...
Летающий спиннер за 11 долларовНа китайской площадке AliExpress продается летающий спиннер под названием ZWN F10. ...
В продажу поступил смартфон ZTE Axon 11 ...
В продажу поступил смартфон ZTE Axon 11 Сегодня на китайском рынке стартовали продажи смартфона ZTE Axon 11 с поддержкой сетей пятого поколения. ...
Samsung Galaxy A71 5G засветился в базе ...
Samsung Galaxy A71 5G засветился в базе В базе данных TENAA появились спецификации неанонсированного смартфона Samsung Galaxy A71 5G. ...
Redmi готовит смартфон с 48 Мп камерой...
Redmi готовит смартфон с 48 Мп камеройВ последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать к себе внимание аудитории, так к...
Honor 30 Series выйдет в трех версиях...
Honor 30 Series выйдет в трех версияхИнсайдеры, которые ранее рассказывали довольно достоверную информацию о компании Huawei и ее продукции, о...
Apple выпустила бета-версии для операцио...
Apple выпустила бета-версии для операциоКомпания Apple выпустила вторую бета-версию для операционных систем iOS 13.4.5, tvOS 13.4.5 и watchOS 6.2...
Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображениеОбзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображение
Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)Обзор карты памяти Transcend 300S 128GB (TS128GSDC300S)
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOSОбзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor