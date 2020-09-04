Alphacool представила систему охлаждения для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30

Alphacool сообщила, что разработала линейку водоблоков для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 основанных на архитектуре Ampere. К ним относится новая линейка Eisblock Aurora с полным покрытием. Водоблок использует комбинацию никелированного медного основания и прозрачной акриловой крышки. Обе системы охлаждения оснащены светодиодами ARGB.

Eiswolf 2 - обновленная версия, имеет конструкцию с замкнутым контуром All-in-one. Компания Alphacool выпусти варианты для представленных видеокарт компании NVIDIA, а именно RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Подробные характеристики и стоимость водоблоков будут объявлены позднее.