Компания Alphacool представила систему охлаждения для видеокарты Alphacool Eiswolf 2.

Alphacool Eiswolf 2 включает в себя 240 мм медный радиатор Alphacool NexXxoS ST30 и новый насос DC-LT 2, который обеспечивает более тихую работу. На радиатор установлены два 120 мм вентилятора Alphacool Aurora Lux Pro с RGB подсветкой. Alphacool Eiswolf 2 оснащается кулером Alphacool Eisblock Aurora GPX DIY который будет доступен в двух версиях для линейки видеокарт NVIDIA и AMD.

Для линейки видеокарт AMD Radeon стоимость системы охлаждения Alphacool Eiswolf 2 составит 194 доллара, для видеокарт NVIDIA стоимость неизвестна.