Alphacool представила водоблок Core XP³ Brass для процессоров

Компания Alphacool представила новый водоблок для процессоров - Core XP³ Brass.

Никелированное медное основание водоблока имеет площадь 56 х 56 мм с поперечно-щелевой конструкцией и штифтами толщиной всего 0,4 х 0,4 мм. Благодаря чрезвычайно большой охлаждающей поверхности Core XP³ Brass эффективно отводит тепло от процессора. Площадь контакта составляет около 27,6 х 37,6 мм, что обеспечивает полное покрытие процессор и высокую эффективность охлаждения.

Совместимость с сокетами: Intel: 1056/1155/1150/1151/1200/1700/2011/2011-3/2066 и AMD: AM4/TR4/sTRX4/sWRX/SP3. В комплект поставки входят крепежные винты для простой установки.

Alphacool Core XP³ Brass продается по рекомендованной цене 45 евро.