Alphacool представила водоблоки Unvbeils Eisbaer Pro Aurora и LT Aurora AIO Coolers

Сегодня Alphacool представила два водоблока Unvbeils Eisbaer Pro Aurora и LT Aurora AIO Coolers. Эти водоблоки от Alphacool действительно универсальны, поскольку они охватывают широкий спектр сокетов Intel и AMD. Из-за высокого спроса оба водоблока для охлаждения ЦП теперь также доступны в качестве одиночных кулеров и обеспечивают эффективное водяное охлаждение Ryzen, Threadripper и LGA 1700. Цифровая подсветка aRGB также обеспечивает яркую цветовую гамму одиночных кулеров.

Новинкой в ​​линейке Alphacool является водоблок для ЦП Core XP³ Acetal. Корпус водоблока полностью изготовлен из ацеталя, что придает ему сдержанный и благородный вид. Компактный кулер совместим с самыми популярными сокетами от AMD и Intel, предлагая высокое качество Alphacool в сочетании с выдающейся производительностью. У