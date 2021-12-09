Alphacool представляет соединители D-Plug серии Enterprise

Alphacool сегодня представляет D-Plug, новый разъем из серии ENTERPRISE SOLUTIONS. ES D-Plug имеет 2 внешних резьбы G1 / 4 "и предлагает возможность соединять компоненты, такие как видеокарты, процессорные кулеры или радиаторы, друг с другом внутри охлаждающего контура. Особенностью D-Plug является то, что они нажимаются - соединяется, а не скручивается вместе. Каждая D-образная вилка имеет переменную длину, которую можно получить, потянув разъем в стороны, возможно удлинение до 15 мм. Доступная дополнительная длина обеспечивает высокую степень гибкости при компенсации неточностей в конструкциях системы. Отсутствие винтового соединения предотвращает возможное перекручивание шлангов при установке.

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