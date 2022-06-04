Alphacool выпускает плоский резервуар Rise Flat с поддержкой насосов DDC

Компания Alphacool объявила о выпуске резервуара Rise Flat.

Резервуар Alphacool Rise Flat имеет встроенную верхнюю часть насоса для мощных насосов DDC. Верхняя часть помпы и резервуара полностью изготовлена ​​из акрила. Резервуар оснащен 5 светодиодами RGB. Благодаря плоской конструкции резервуар можно разместить в компактных корпусах.

В комплект поставки входит монтажный комплект. Его можно установить на корпус или на радиатор. Rise Flat совместим с оригинальными насосами DDC.

Alphacool Rise Flat имеет в общей сложности 5 входных отверстия и одно выходное с резьбой G1/4". Объем резервуара составляет 250 мл.

Стоимость Alphacool Rise Flat составляет 99,98 евро.
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