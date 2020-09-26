Alphacool выпустила водоблок Eisblock Aurora Plexi GPX-N для RTX 3090/3080.

Водоблок обеспечивает эффективное охлаждение благодаря полностью закрытой конструкции с новым дизайном. Пластина изготовлена из никелированной меди, а верхняя крышка из плексигласа. Оптимизирован поток жидкости внутри водоблока, благодаря микроканалам расположенными непосредственно над графическим процессором.

Водоблок Alphacool Eisblock GPX-N Aurora Plexi имеет светодиодную ленту на всю конструкцию с адресуемыми цифровыми светодиодами RGB 5 В. Резьба уже установлена на водоблок, что упрощает монтаж. Водоблок совместим с моделями разных производителей, включая ZOTAC, Inno3D, KFA2, Palit, GALAX. Рекомендуемая цена 119.99 евро.