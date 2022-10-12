Amazfit Band 7 привезли в Россию

Из интересных функций стоит выделить множество режимов для спорта — легко можно отслеживать вашу активность, считать калории или отслеживать качество сна, при этом у вас никогда не будет проблем с входящими уведомлениями от звонков или чего-то в таком духе. Устройство крайне удобное, многофункциональное, а стоимость гаджета составляет всего 2990 рублей — это не так дорого, как многие могли бы подумать. Более того, нужно отметить, что Amazfit Band 7 с такой диагональю дисплея просто не умеют конкурентов на рынке, ведь умные часы с подобными экранами стоят на порядки дороже. Именно за это устройство и полюбили ещё до того, как оно появилось в продаже в России. Теперь же возможность получить стильный гаджет есть у всех желающих.