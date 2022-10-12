Amazfit Band 7 привезли в Россию

Сегодня на территорию России официально привезли умный браслет Amazfit Band 7, который обладает просто безумным сроком автономной работы. Например, на текущий момент производитель заявляет о том, что устройство в режиме активного использования способно проработать как минимум 18 дней — это огромный срок, учитывая, что современные умные часы могут работать от силы пару дней. Кроме того, если пользователь активирует режим экономии энергии, который отключает некоторые функции устройства, но позволяет работать с гаджетом дольше, время автономной работы гаджета будет составлять уже 28 дней. Это на самом деле очень круто, так как вы можете в буквальном смысле заряжать Amazfit Band 7 раз в месяц и не переживать об уровне заряда.

Из интересных функций стоит выделить множество режимов для спорта — легко можно отслеживать вашу активность, считать калории или отслеживать качество сна, при этом у вас никогда не будет проблем с входящими уведомлениями от звонков или чего-то в таком духе. Устройство крайне удобное, многофункциональное, а стоимость гаджета составляет всего 2990 рублей — это не так дорого, как многие могли бы подумать. Более того, нужно отметить, что Amazfit Band 7 с такой диагональю дисплея просто не умеют конкурентов на рынке, ведь умные часы с подобными экранами стоят на порядки дороже. Именно за это устройство и полюбили ещё до того, как оно появилось в продаже в России. Теперь же возможность получить стильный гаджет есть у всех желающих.
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