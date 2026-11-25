Умные часы COROS VERTIX 4 оценили в 800 долларов

Компания COROS пополнила ассортимент флагманских умных часов моделью VERTIX 4, которая предназначена для альпинистов, а также фанатов горных походов и экстремальных зимних экспедиций. Новинка характеризуется 1,47-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек,пиковой яркостью 3500 нит и сапфировым стеклом, корпусом из армированного композита с титановым безелем-антенной, классом водонепроницаемости 10 ATM, способностью выдерживать морозы до −30 °C, светодиодным фонариком с углом луча 90° и цветовой температурой 5700 K, двухчастотным модулем GNSS (L1+L5), 64 ГБ флеш-памяти, временем автономной работы до 30 дней или до 105 часов трекинга в стандартном режиме GPS.

Часы также получили топографическую навигацию с линиями высот и развилками троп (в начале 2027 года станут доступны глобальные спутниковые карты), барометр с функцией предупреждения о приближающемся шторме, специализированный режим акклиматизации к высоте с замером SpO₂ выше 2500 метров, функцию Live Tracking с передачей координат экстренным контактам, а также динамик с парой микрофонов для звонков, датчик температуры, компас и модули Wi-Fi и Bluetooth. Цена часов составляет 800 долларов.