Amazfit Bip S смарт-часы с датчиком ЧСС и GPS

2020-01-11, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Amazfit Bip S; [80]
На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Huami представила умные смарт часы Amazfit Bip S.

Смарт-часы Amazfit Bip S получили 1.28 дюймовый дисплей с разрешением 176х176 точек и поддержкой 64 циферблатов.

Дисплей получил защитное стекло 2.5D Corning Gorilla Glass 3. Также смарт-часы оснастили функции Always-on Display.

Также Amazfit Bip S защищен от попадания влаги и пыли по стандарту IP68.

Amazfit Bip S есть поддержка 10 спортивных режимов, датчик частоты сердечных сокращений, GPS и Bluetooth 5.0 для подключения к смартфону.

За автономность часов отвечает аккумулятор емкостью 190 мАч. Этого хватит на 90 дней в режиме ожидания, 40 дней работы в обычном режиме и 22 часа непрерывной работы GPS и датчика ЧСС.

Продажи часов начнутся в феврале месяце 2020 года и ценник будет в районе 70-75 долларов. На выбор есть черный, оранжевый, розовый и белый цвета.

Комментарии и отзывы Amazfit Bip S
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