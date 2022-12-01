Amazfit Falcon поражают своим дизайном

Рынок современных умных часов буквально переполнен устройствами, которые выглядят немного странно — квадратные дисплеи, слишком выпуклые корпусы, странные ремешки, которые соскальзывают с руки и не только. Далеко не каждый пользователь готов отказаться от привычных классических наручных часов именно из-за того, что новые умные гаджеты выглядят слишком уж непривычно. Впрочем, мы нашли решение — сегодня в Индии официально представили умные часы Amazfit Falcon, которые выглядят очень строго, стильно и привлекательно. Правда, женщинам такие часы точно не подойдут, так как они слишком громоздкие, но для мужского пола — в самый раз. Крупные, прочные, с удобными элементами управления и понятным интерфейсом. Что ещё можно желать от умных часов?

Да, хотя Amazfit Falcon представлены пока что только в Индии, на самом деле их можно будет купить с китайских сайтов и торговых площадок в любую точку мира, просто Индия ближе всего к Китаю и позволяет продавать устройства на огромную аудиторию. Среди умных фишек данных часов стоит выделить умную навигацию с GPS, возможность устанавливать различные спортивные режимы и следить за состоянием своего здоровья при физических нагрузках и не только. Это действительно качественный продукт для тех, кто хочет перейти на умные устройства, но хочет при этом остаться с привычным дизайном корпуса. В этом плане новинка выглядит просто идеальным решением, которое позволяет работать с комфортом и заниматься спортом так, как вам хочется.