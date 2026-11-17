Часы Xiaomi Watch 6 представят вместе со смартфоном Xiaomi 18

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о сроках релиза умных часов Xiaomi Watch 6. Утверждается, что новинку представят одновременно с флагманским смартфоном Xiaomi 18. Это может случиться в декабре этого или в начале следующего года. Устройству приписывают наличие поддержки eSIM, а также серой, зелёной и синей расцветок корпуса.

Напомним, что выпущенные в декабре прошлого года Xiaomi Watch 5 имеют в своём оснащении корпус из нержавеющей стали, 1,54-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 1500 нит, сапфировым стеклом и рамками шириной 2,6 мм, ремешки из фторэластомера, натуральной кожи и титана, двухъядерную двухсистемную архитектуру с процессорами Qualcomm Snapdragon W5 и BES2800, датчик электромиографии (ЭМГ) для управления жестами, датчики для измерения ЭКГ, ЧСС и SpO2, поддержку 150 спортивных режимов, функцию Super AI, время автономной работы до 6 дней в обычном режиме и до 18 дней в энергосберегающем.