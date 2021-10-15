Amazfit GTR 3 Pro оборудованы встроенной памятью для музыки

Amazfit GTR 3 Pro — одни из новых умных часов, анонсированных Zepp Health несколько дней назад. Часы стоят на 50 долларов больше, чем Amazfit GTR 3, и они пытаются оправдать эту разницу дополнительными функциями вроде большого дисплея. Кроме того, модель имеет встроенное хранилище для локального хранения файлов. Ранее об этом не было сказано, но на самом деле есть у часов есть отдельное встроенное хранилище, в котором пользователи могут загружать свои любимые аудиофайлы, включая подкасты и аудиокниги. Встроенное хранилище было одной из особенностей Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2, к сожалению, Zepp Health решила не включать его в более доступных будущих моделях Amazfit GTR 3 и Amazfit GTS 3.

Впрочем, надеяться на какой-то внушительный объём всё же не приходится — Amazfit GTR 3 Pro имеет 2,3 ГБ доступного хранилища. По заявлению производителя, этого достаточно для хранения 270-470 файлов MP3, если каждый файл имеет размер 5-10 МБ. Также этого вполне хватит на несколько аудиокниг или подкастов, но, конечно, носить в часах коллекцию музыки в высоком качестве у вас точно не выйдет. Встроенное хранилище — не единственная функция, которую Zepp Health удалила из предыдущего поколения и сделала эксклюзивной для Amazfit GTR 3 Pro. Модель Pro также является единственной с поддержкой Wi-Fi 2,4 ГГц, что понятно, поскольку это единственный способ передать файлы на часы. Для пользователей, которые любят бегать или заниматься спортом с наушниками в ушах, это отличное решение.
Комментарии и отзывы Amazfit GTR 3 Pro
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