Amazfit GTR 3 Pro оборудованы встроенной памятью для музыки

Впрочем, надеяться на какой-то внушительный объём всё же не приходится — Amazfit GTR 3 Pro имеет 2,3 ГБ доступного хранилища. По заявлению производителя, этого достаточно для хранения 270-470 файлов MP3, если каждый файл имеет размер 5-10 МБ. Также этого вполне хватит на несколько аудиокниг или подкастов, но, конечно, носить в часах коллекцию музыки в высоком качестве у вас точно не выйдет. Встроенное хранилище — не единственная функция, которую Zepp Health удалила из предыдущего поколения и сделала эксклюзивной для Amazfit GTR 3 Pro. Модель Pro также является единственной с поддержкой Wi-Fi 2,4 ГГц, что понятно, поскольку это единственный способ передать файлы на часы. Для пользователей, которые любят бегать или заниматься спортом с наушниками в ушах, это отличное решение.