Amazfit GTR: смарт-часы с AMOLED-дисплеем, NFC, автономностью до 24 дней

Дочерняя компания Xiaomi Huami в прошлом месяце анонсировала смарт-часы Amazfit Verge 2 и Amazfit Health Watch, а сейчас производитель выпустил ещё одну новинку.

Часы назвали Amazfit GTR и они получили классический внешний вид с корпусами из нержавеющей стали, алюминия и титана, а также с размерами 42 и 47 мм. Их оснастили круглыми 1.2 и 1.39-дюймовыми AMOLED-дисплеями. Экраны прикрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и имеют разрешение 390×390p и 454×454p. Информации о процессоре смарт-часов нет.

Amazfit GTR получили поддержку 12 спортивных режимов, защиту от воды 5ATM, GPS + GLONASS, датчик давления воздуха, датчик сердцебиения, функцию анализа сна и определения аритмии. Их также оснастили NFC-модулем для бесконтактных платежей UnionPay.

Ёмкость аккумулятора в 42-миллиметровой версии составляет 195 мАч, а в 47-миллиметровой — 410 мАч. Младшая модель проработает от одного заряда до 13 дней, а старшая до 24 дней.

Часы уже поступили в продажу. Стандартная версия Amazfit GTR на 42 мм с чёрным, розовым, красным или белым ремешком стоит $116, а специальная версия с белым кожаным ремешком — $145. Модели Amazfit GTR 47 мм из алюминиевого сплава и нержавеющей стали с коричневым кожаным ремешком обойдутся покупателям также в $145. Компания ещё показал эксклюзивную модель, посвящённую «Железному человеку» и титановую версию за $203.