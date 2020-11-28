Amazfit GTS 2 Mini поступят в продажу 1 декабря

Компания Huami официально подтвердила, что официально выпустит GTS 2 Mini 1 декабря 2020 года.

GTS 2 Mini - это уменьшенная версия GTS 2, выпущенная в Китае. Новые носимое устройство Amazfit GTS 2 Mini будут легче, тоньше, изысканнее, меньше по размеру и ориентированы на молодежь, особенно на женскую половину.

Amazfit GTS 2 Mini скорее всего получит AMOLED экран, который окружен металлическим корпусом. Устройство также поддерживает водонепроницаемость 5 атм и датчик пульса. В настоящее время неизвестно, будет ли Amazfit GTS 2 Mini также иметь систему контроля кислорода в крови. Тем не менее, устройство будет поставляться с системой оценки состояния PAI, с поддержкой нескольких видов спорта и различных режимов активности, а также с настройкой с помощью различных циферблатов. К сожалению, более подробная информация о носимых устройствах и их ценах на данный момент неизвестна.