Amazfit GTS 2 Mini выходит на мировой рынок с ценником 99 долла

Amazfit GTS 2 Mini изначально был объявлен только в Китае как более доступная версия Amazfit GTS 2. Теперь компания Huami вывела новые мини-часы на мировые рынки.

Amazfit GTS 2 Mini теперь можно купить в интернет-магазине Amazfit в США за 99,99 долларов. Amazfit GTS 2 Mini оснащен 1,55-дюймовым AMOLED-дисплеем со стеклянной крышкой 2,5D и находится внутри корпуса из алюминиевого сплава.

У часов есть подходящие силиконовые ремешки, и пользователи могут выбирать из более чем 50 различных циферблатов с более чем 30 шаблонами Always-on Display, чтобы придать своим часам стиль.

Умные часы поддерживают более 70 различных спортивных режимов, включая плавание в помещении и езда на велосипеде на открытом воздухе. GTS 2 Mini оснащен датчиком сердечного ритма с 24-часовым мониторингом сердечного ритма, а также имеет функцию измерения Sp02 и уровня стресса. Он также будет измерять качество вашего сна, включая дневной сон. Смарт-часы имеют аккумулятор емкостью 220 мАч, который обеспечивает до 14 дней автономной работы при обычном использовании и до 7 дней при интенсивном использовании. В базовом режиме часов он достигает 21 дня.