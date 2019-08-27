Amazfit GTS официально представлены

Официально представлены новые умные часы Amazfit GTS, которые созданы в стиле Apple Watch, только работают две недели и позволяют вам не только время смотреть и уведомления со смартфона получать, но и следить за пульсом и прочими важными для здоровья параметрами. Новинка выполнена в том же стиле, что и яблочные часы, что крайне привлекательно на самом деле, если вы хотите именно квадратный циферблат и хотите использовать устройство для чтения уведомлений. На таком дисплее очень удобно читать сообщения с приложений. Вопрос только в стоимости для отечественного рынка, ведь если вы много времени проводите с умными часами и хотите новинку, то хотелось бы, чтобы она была доступной. Ждем стоимость устройства в нашей стране, верно?