Amazfit Neo выглядят как цифровые часы 1990-х годов

По заявлению компании, Amazfit Neo выглядят как цифровые часы 1990-х годов и имеют 28-дневное время автономной работы на 1,2-дюймовом STN-дисплее.

Владельцы также могут установить опцию "от подъема до света", чтобы часы легко читались даже при ярком свете. Но эта функция съедает больше зарядки.

Отслеживание фитнеса - это ключевые функции новых Amazfit Neo. Amazfit Neo может контролировать вашу частоту сердечных сокращений 24 часа в сутки, обеспечивая мониторинг сердечного ритма в реальном времени. Помимо отслеживания частоты сердечных сокращений, Amazfit Neo также может отслеживать режим сна с помощью системы мониторинга качества сна для измерения общего количества сна, легкого сна, глубокого сна и быстрого движения глаз (REM).

Ещё на борту есть три спортивных режима: бег, ходьба и езда на велосипеде с информацией в реальном времени с отслеживанием упражнении. Водонепроницаемость на 50 метров на изображении означает, что в них можно плавать.

Amazfit Neo совместим с Android 5.0 или iOS 10.0 и выше. Умные часы могут синхронизироваться с текстовыми сообщениями, электронной почтой и уведомлениями из популярных приложений на смартфоне. Часы будут доступны ближайшее время за 37 долларов США.
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Amazfit Neo выглядят как цифровые часы 1990-х годов

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