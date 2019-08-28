Amazfit Smart Sports Watch 3 для фанатов спорта

Большая часть пользователей умных часов уже давно купила себе то устройство, которое казалось наиболее привлекательным. То есть, если вы очень хотели именно умные часы, то вы уже, скорее всего, давно себе их купили, они вас устраивают и их хватает на то, чтобы длительное время пользоваться и не думать о замене. Именно по этой причине рынок умных носимых устройств и стагнирует, ведь пользователи не спешат в магазин за новыми устройствами и не платят за них каждый год. Вот, к примеру, ушли в релиз часы Amazfit Smart Sports Watch 3, которые выглядят очень неплохо, кажутся идеальным вариантом для спорта, но вот продажи у устройства будут крайне низкими. А все из-за того, что все фанаты спорта уже давно купили себе для этого специальный гаджет.