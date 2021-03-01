Amazfit T-Rex Pro слили в сеть

У Huami, возможно, скоро появятся новые умные часы, поскольку китайский Новый год закончился — компании возобновили свою работу. Хотя производитель еще официально не объявил, что скоро у него появятся новые умные часы под брендами Amazfit или Zepp, появилась новая утечка, которая намекает на появление нового гаджета. Это часы Amazfit T-Rex Pro, и теперь мы знаем, как они будут выглядеть, а также их характеристики. Это не первый раз, когда мы слышим об Amazfit T-Rex Pro. Еще в январе утечка показала, что это были одни из новых умных часов, которые Huami планировала выпустить в этом году. С другой стороны, пока что это неофициальная информация, так что пользователь вполне может просто подождать, пока устройство анонсируют, а там уже думать над дизайном.

Комментарии и отзывы Amazfit T-Rex Pro
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