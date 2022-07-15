Amazfit представила смарт-часы GTS 4 Mini за 120 долларов

Популярный бренд носимых устройств Amazfit представил преемника модели GTS 2 Mini под названием Amazfit GTS 4 Mini. Цена новинки составляет 120 долларов.

Amazfit GTS 4 Mini получил 1,65-дюймовый AMOLED-экран. Разрешение экрана новинки составляет 336 x 384 пикселей. По словам производителя, автономность часов достигает 15 дней, а в режиме энергосбережения она вырастает до 45 дней. При активном использовании автономность устройства достигает 8 дней. Стоит отметить, что с включенным режимом GPS часы продержатся до 21 часа.

Часы оснащаются датчиком PPG BioTracker 3.0 и способны точно отслеживать частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом. Также есть функция определения уровня стресса. Умные часы содержат более 120 спортивных режимов. К преимуществам можно отнести защиту от воды (5 АТМ), металлический корпус толщиной 9,1 мм и Bluetooth 5.2 LE.