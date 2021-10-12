Amazfit представляет новый фирменный стиль и новую идеологию UP YOUR GAME

Amazfit, один из ведущих производителей на рынке носимых устройств и интеллектуальных технологий, представил свой новый фирменный стиль, побуждающий к самовыражению и отражающий ценности и образ жизни своих клиентов.

Широкий спектр ярких цветов и игривая эволюция логотипа Amazfit — это воплощение увлеченности, спонтанности, оптимизма и безграничных возможностей.

Концепция Amazfit заключается в том, чтобы предоставить людям возможность жить увлечениями и выражать свою активную позицию. Amazfit добивается этого, создавая высокотехнологичные и стильные продукты, которые способствуют самовыражению и позитивному самовосприятию, радуют пользователей и позволяют им жить полной жизнью.

Обширное портфолио бренда уже содержит широкий ассортимент стильных смарт-часов и браслетов, фитнес-оборудования и наушников. Но Amazfit пошел еще дальше и теперь вдохновляет пользователей и партнеров с новым слоганом UP YOUR GAME.

Amazfit предлагает выйти на новый уровень фитнеса, заботы о своем здоровье и включиться в увлекательную игру, которая максимально раскроет потенциал и возможности пользователей. UP YOUR GAME - это не только призыв к действию, это обновленная философия, которая делает здоровый образ жизни понятным и интересным для каждого.

Amazfit сотрудничает с известными модными первопроходцами — брендом Heliot Emil™ и модельером Кристианом Коуэном. Они ответили на призыв UP YOUR GAME и интегрировали устройства Amazfit в свои показы на Неделе моды в Париже и Нью-Йорке.

Сотрудничество Amazfit с модельерами началось с выпуска новых серий GTR 3 и GTS 3. Эти умные часы оснащены набором самых передовых функций для мониторинга состояния здоровья и тренировок и упакованы в изящные и стильные корпуса. Такое решение позволяет пользователям выйти на новый уровень, не жертвуя личным стилем, находя баланс и добиваясь успеха.

Серии Amazfit GTR 3 и GTS 3 — это стильные и простые в использовании умные часы на базе интуитивно понятной ОС Zepp, обеспечивающие комплексный мониторинг и отличающиеся сверхдлительным временем автономной работы.

В России, странах Европы и США Amazfit GTR 3 и GTS 3 будут доступны с октября 2021 года.

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