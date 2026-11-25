Примерно в то же время южнокорейское издание ETNews сообщило, что Samsung намерена пропустить выпуск Galaxy Watch в 2027 году и перейти на двухлетний цикл обновления линейки. Это положит конец ежегодному графику, которого компания придерживается с момента выхода первых Galaxy Watch в 2018 году. Согласно публикации, представленные в июле 2026 года Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 останутся актуальными моделями без прямых преемников в следующем году. Сама Samsung пока никак не прокомментировала эту информацию, но, очевидно, производитель хочет сократить расходы на это направление, так как сегмент умных часов сейчас находится в упадке и не приносит должного дохода производителю. При этом разработка новинки, очевидно, уже ведётся — просто её растянут на два года.