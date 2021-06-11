Amazfit проводит акцию Zepp Health weeks

В июне этого года компания организует мероприятие под названием - Zepp Health weeks. Целый месяц вы сможете приобрести гаджеты бренда со скидками. В акции участвуют несколько моделей умных часов, которые помогают отслеживать основные показатели здоровья и заботиться о себе, как любителям спорта, так и профессионалам.

Скидки

Скидка 1500 рублей на GTS - бестселлер 2019 года

Скидка 800 рублей на модель Bip S — яркие и стильные умные часы с трансфлективным дисплеем

Скидка 1000 рублей на модели последнего поколения GTS 2e и GTS 2e

Скидки на другие модели

В рамках акции бренд Amazfit дарит скидки на свои популярные модели в период с 10 июня по 11 июля 2021 года в магазинах DNS, «Связной», «Мегафон» и МТС. Компания будет дарить скидки на другие модели — каждую неделю на новый гаджет. Помимо скидок в рамках Zepp Health weeks с 10 июня по 11 июля в социальных сетях бренда ВКонтакте и Instagram будет много активностей: розыгрышей, челенджей и лайфхаков.