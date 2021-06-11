Amazfit проводит акцию Zepp Health weeks

В июне этого года компания организует мероприятие под названием - Zepp Health weeks. Целый месяц вы сможете приобрести гаджеты бренда со скидками. В акции участвуют несколько моделей умных часов, которые помогают отслеживать основные показатели здоровья и заботиться о себе, как любителям спорта, так и профессионалам.

В рамках акции бренд Amazfit дарит скидки на свои популярные модели в период с 10 июня по 11 июля 2021 года в магазинах DNS, «Связной», «Мегафон» и МТС. Компания будет дарить скидки на другие модели — каждую неделю на новый гаджет. Помимо скидок в рамках Zepp Health weeks с 10 июня по 11 июля в социальных сетях бренда ВКонтакте и Instagram будет много активностей: розыгрышей, челенджей и лайфхаков.

Скидки

  • Скидка 1500 рублей на GTS - бестселлер 2019 года
  • Скидка 800 рублей на модель Bip S — яркие и стильные умные часы с трансфлективным дисплеем
  • Скидка 1000 рублей на модели последнего поколения GTS 2e и GTS 2e
  • Скидки на другие модели
Комментарии и отзывы Amazfit Zepp Health weeks
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