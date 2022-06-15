Amazfit выпускает новые умные часы Zepp E в новом дизайне

Amazfit расширяет ассортимент носимых устройств выпустив новые умные часы Zepp E. Они доступны в Индии по цене 24 199 рупий (115 долларов).

Amazfit Zepp E представлены в двух версиях. Модель Circular предлагает круглый экран диагональю 1,28 дюйма, а модель Square — прямоугольный экран диагональю 1,65 дюйма. Обе модели имеют закругленные края и поддерживают режим постоянного включения экрана. Zepp E может отслеживать частоту сердечных сокращений и мониторинг кислорода в крови, а также подробное отслеживание сна благодаря встроенным датчикам. Новинка поддерживают 87 спортивных режимов, в том числе 11 профессиональных. Они водонепроницаемы до 5 атм.

Умные часы Amazfit Zepp E могут получать уведомления, звонки и работают до 7 дней при интенсивном использовании, а общая автономность достигает 14 дней.