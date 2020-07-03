Amazon раскрыл дизайн доступного флагмана OnePlus Nord

Что до характеристик, то предположительно смартфон будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной тройной камерой с модулями разрешением 64, 16 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
На индийском сайте Amazon обнаружились фотографии смартфона OnePlus Nord, который еще не был представлен, но продается по предзаказу. Данные снимки подтверждают некоторые предыдущие утечки – в частности, вырез для двойной фронтальной камеры и вертикально ориентированный блок тыльной камеры.