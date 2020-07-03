Amazon раскрыл дизайн доступного флагмана OnePlus Nord

На индийском сайте Amazon обнаружились фотографии смартфона OnePlus Nord, который еще не был представлен, но продается по предзаказу. Данные снимки подтверждают некоторые предыдущие утечки – в частности, вырез для двойной фронтальной камеры и вертикально ориентированный блок тыльной камеры.

Что до характеристик, то предположительно смартфон будет оснащен 6,55-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной тройной камерой с модулями разрешением 64, 16 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord
Обзоры:
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Новости:
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB

Многие пользователи считают, что сотовые сети пятого поколения в ближайшем будущем не будут использоватьс...
Samsung Galaxy A51s 5G засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне Sams...
OnePlus Nord получит двойную селфи-камеру

Смартфон OnePlus Nord станет первым бюджетным смартфоном компании. ...
Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкойОбзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилка плюсы и минусыОбзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилка плюсы и минусы
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020Сравнительный обзор SHO-ME COMBO SMART SIGNATURE, Neoline X-COP 9000 и Mio MiVue i90. Лучший комбо видеорегистратор 2020
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Scarlet Nexus будет выпущен на консолях ...
Scarlet Nexus будет выпущен на консолях Компания Bandai Namco представила новейший японский RPG проект Scarlet Nexus. Разработчик уже подтвердил ...
Ноутбук Acer Predator Helios 700 оснасти...
Ноутбук Acer Predator Helios 700 оснастиКомпания Acer представила обновленный игровой ноутбук Predator Helios 700, который построен на процессора...
Chuwi LarkBox помещается в ладони...
Chuwi LarkBox помещается в ладониТем компактных компьютеров достаточно активно обсуждается на просторах интернета, так как многим пользова...
Новые ноутбуки RedmiBook получат APU AMD...
Новые ноутбуки RedmiBook получат APU AMDСетевые источники поделились очередной порцией подробностей о новых ноутбуках Redmi, выход которых ожидае...
Вышло крупное новое обновление для War T...
Вышло крупное новое обновление для War TПоявилось крупное обновление для War Thunder под названием Starfighters. Теперь игра совместима с консоля...
Лучший проводной пылесос. Philips FC9573...
Лучший проводной пылесос. Philips FC9573ENDEVER VC-284 ...
Стриминговый сервис Disney + набрал 50 м...
Стриминговый сервис Disney + набрал 50 мПолгода назад Disney представила собственный стриминговый сервис Disney + в которой находится вся библиот...
AVerMedia представила первый в мире внеш...
AVerMedia представила первый в мире внешПоследнее дополнение к линейке видеозахвата 4K от AVerMedia, Live Gamer BOLT, сокращенно обозначенное как...
8 принципов успешного игрока в БК...
8 принципов успешного игрока в БКИндустрия букмекерских ставок очень сильно расширила свои просторы, вовлекая в свою игру все...
Представлен ПК-корпус be quiet! Pure Bas...
Представлен ПК-корпус be quiet! Pure BasКомпания be quiet! представила ПК-корпус Pure Base 500DX, который спроектирован таким образом, чтобы созд...
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pi...
Рассекречен бюджетный смартфон Google PiСегодня кроме фотографии коробок со смартфонами Google Pixel 4a в сеть, также слили перечень его характер...
Объявлен старт продаж на смартфон Honor ...
Объявлен старт продаж на смартфон Honor Сегодня вместе с Honor Play 4T в продажу поступил смартфон Honor Play 4T Pro. Конфигурация с 6 ГБ операти...
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor