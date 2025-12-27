Xiaomi 17 Ultra появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфонов Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, которые оценены от 995 и от 1130 долларов соответственно. Вчера производитель подтвердил глобальный релиз Xiaomi 17 Ultra в следующем году.

Напомним, что базовая модель имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью от 1 до 3500 нит, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, основную камеру с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6800 мАч, поддержку 90-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, поддержку спутниковой связи, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также подэкранный 3D-ультразвуковой дактилоскопический сенсор.
Представлен тонкий смартфон Motorola Edge 70 …
Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 70, главной особенностью которого стал корпус толщино…
Смартфон Poco F8 Ultra готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что уже 27 ноября будут представлены два новых смартфона под брендом Poco. Пред…
HMD представила гибридный смартфон Touch 4G…
Новый смартфон HMD Touch 4G, который пока доступен только в Индии и, скорее всего, не появится на большин…
Опубликованы ночные портреты с камеры Xiaomi 17 Ultra…
Компания Xiaomi опубликовала примеры ночных портретов, сделанных на основную камеру еще не представленног…
Представлен защищенный телефон HMD Terra M…
Компания HMD Secure пополнила ассортимент кнопочных телефонов защищенной моделью Terra M, которая ориенти…
Представлен смартфон HUAWEI Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN…
Компания HUAWEI представила телевизор MateTV Max, который получил 110-дюймовую матрицу с подсветкой MiniL…
Vivo S50 Pro Mini показали на официальном рендере…
Компания Vivo опубликовала первое официальное изображение смартфона Vivo S50 Pro Mini, которое раскрывает…
Из Apple уходит сразу несколько крупных руководителей…
В последние месяцы в высших кругах Apple происходит заметная текучка кадров. После того как в прошлом мес…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor