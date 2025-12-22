Samsung уже готовит конкурента iPhone Fold

Будущий iPhone Fold от Apple, по словам инсайдеров, будет изготовлен в форм-факторе с соотношением сторон 4:3 в стиле паспорта с более широким дисплеем по сравнению с конкурентами, что, в теории, создаст новую нишу в сегменте складных смартфонов. И, похоже, Samsung осознала, что конкурент с довольно интересной фишкой может выйти уже в сентябре следующего года, поэтому, согласно новым данным, корейский гигант начал разработку собственного ответа под кодовым названием Wide Fold, релиз которого намечен на осень 2026 года. По данным ETNews, новый складной смартфон Samsung получит основной дисплей диагональю 7,6 дюйма, а внешний экран будет иметь размер 5,4 дюйма. Благодаря соотношению сторон 4:3 устройство будет выполнено в формате, напоминающем паспорт, где ширина корпуса немного превышает его высоту.

Почему Samsung решила выбрать дизайн, близкий к iPhone Fold, точно неизвестно, однако это может быть связано с желанием улучшить пользовательский опыт. Такое соотношение сторон делает Wide Fold визуально похожим на раскрытую книгу и одновременно уменьшает обрезку при просмотре веб-страниц и различного контента. Среди прочих аппаратных особенностей упоминается поддержка беспроводной зарядки мощностью 25 Вт, что станет рекордным показателем для смартфонов Samsung. Все остальные характеристики устройства будут более или менее стандартными — флагманский процессор, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и современная система камер.