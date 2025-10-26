Супертонкий Moto X70 Air оценили в 270 долларов

Компания Motorola назвала цену смартфона Moto X70 Air, который был представлен почти две недели назад. Аппарат уже можно предзаказать за 365 и 410 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении корпус из авиационного алюминия толщиной 5,3 мм и массой 159 граммов, защиту от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, поддержку мокрых касаний Wet Hand Touch 2.0, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 68 Вт и 15 Вт соответственно, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, а также сертификациями SGS и Pantone Professional Color, основную камеру с главным модулем на 50 Мп (оптическая стабилизация) и фронтальную камеру разрешением 50 Мп.