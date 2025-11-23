Huawei продала 9 млн смартфонов серии Mate 70

Сетевые источники раскрыли подробности о продажах линейки флагманских смартфонов Huawei Mate 70, которая состоит из шести моделей. Сообщается, что к середине ноябре было активировано более 8850000 устройств. Предполагается, что уже в следующем году продажи перевалят за 10 миллионов смартфонов. Таким образом, Mate 70 стала одной из самых успешных серий для Huawei за последние годы. По данным источников, от грядущей серии Mate 80 ждут сопоставимых успехов. Официальная презентация новинок состоится уже 25 ноября: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS. Также в этот день покажут складной смартфон Mate X7.

