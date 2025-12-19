OPPO Reno15c появился в продаже

Компания OPPO выпустила в китайскую продажу смартфон Reno15c, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят эквивалент 410 и 455 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон имеет в своём оснащении 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с максимальной частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 722, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2760:1256 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 1200 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп с автофокусом, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпус из холоднокатаного стекла с металлической рамкой, а также защиту от пыли и воды по стандарту IP69.
