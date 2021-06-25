Аналитик: iPhone 14 Max будет стоить меньше $900

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо поделился своим прогнозом относительно смартфонов iPhone, которые выйдут в следующем году. Итак, в линейку войдут модели iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. При этом, модель iPhone 14 Max будет стоить дешевле 900 долларов, что сделает её одной из самых продаваемых в линейке. Сами смартфоны получат подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID и основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп в моделях Pro. Напомним, что вчера в сети появилась фотография с макетами iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, которые будут представлены в сентябре этого года.