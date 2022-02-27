Аналитик: iPhone SE 3 (2022) будет стоить 300 долларов

Аналитик Loop Capital Markets Джон Донован со ссылкой на надежные источники, поделился информацией о цене на еще не представленный официально iPhone SE 3 (2022). Утверждается, что базовая версия будет стоить всего 300 долларов. При этом аппарат сможет похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. По словам аналитика, выпуская столь доступный смартфон, Apple хочет достичь массового перехода пользователей с Android-смартфонов.

Ранее сообщалось, что новый iPhone SE получит старый дизайн с большими рамками, 4,7-дюймовый дисплей, клавишу Home, фирменную платформу Apple A15 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и одинарную тыльную камеру.
Комментарии и отзывы iPhone SE 3 (2022)
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