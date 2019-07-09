Аналитики не верят в успех iPhone XI

Уже через пару месяцев компания Apple представит новые смартфоны iPhone, которые, как ожидается, не будут кардинально отличаться от текущего поколения. По предварительным данным, смартфоны получат ставшими чуть уже вырезы в экранах и «квадратный» дизайн основной камеры. Аналитики из Rosenblatt Securities уверены, что новые iPhone будут плохо продаваться. Утверждается, что замедлится и рост продаж планшетов, которые, вместе с другими устройствами (кроме ПК) не сильно влияют на итоговую выручку купертиновцев. А потому Rosenblatt Securities прогнозируют серьезный спад финансовых показателей Apple в течение ближайших шести-двенадцати месяцев.