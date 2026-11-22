Компактный смартфон Doogee Wide Core показали на фото

Компания Doogee раскрыла информацию о новом широкоформатном смартфоне Wide Core, который, как предполагается, окажется региональной версией еще не представленной официально модели Note60 W. Главной особенностью устройства станет 6,38-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10. Смартфон также оснастят корпусом 8,5 мм, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1 с частотой 850 МГц, батареей ёмкостью 6500 мАч, операционной системой Android 17 «из коробки» и модулем NFC. Дата официальной презентации, остальные параметры и цена Wide Core будут объявлены позже.