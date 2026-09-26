Смартфон Vivo V80 готов к выходу

Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo V80 будет представлен в Индии 6 октября. Также производитель подтвердил наличие 6,59-дюймового OLED-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, локальной пиковой яркостью 5000 нит и рамками вокруг дисплея толщиной 1,25 мм, тройной тыльной камеры Zeiss с 50-Мп главным модулем (датчик Sony LYTIA 700V оптического размера 1/1,56 дюйма), 50-Мп телефотомодулем (сенсор IMX882 на 1/1,95 дюйма и оптическая стабилизация) и сверхширокоугольным модулем, фронтальной камеры разрешением 50 Мп, кремний-углеродного аккумулятора ёмкостью 7200 мАч, поддержки 90-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивки OriginOS 7, а также черной, зеленой и оранжевой расцветок корпуса.