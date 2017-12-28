Аналитики ожидают снижения цен на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus

Компания Apple может снизить цена на свои смартфоны 2017 года выпуска. Первыми об этом сообщили тайваньцы из DigiTimes, известные своими связями с источниками в цепочке производственных поставок. Позже слух подхватили другие издания, а теперь сразу несколько авторитетных аналитиков предсказывают удешевление iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. Главной причиной называется низкий спрос на новинки. Аналитики уверены, что продажи вырастут, если снизить цены на 50 долларов и больше. Предлагается, что Apple решится на такой шаг уже в начале следующего года.