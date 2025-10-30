Meizu 22 вышел в новой версии

Компания Meizu выпустила новую версию смартфона Meizu 22, которая получила небесно-голубую расцветку Moon White Sky Blue. Цена новинки составляет эквивалент 420 долларов.

Напомним, что смартфон также имеет в своем оснащении производительную платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,2 ГГц, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и полнодиапазонным DC-диммингом, тройная основная камера с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик с оптической стабилизацией) и 50 Мп (перископ с 3-кратным зумом и OIS), фронтальную камеру разрешением 50 Мп и углом обзора 90°, систему жидкостного охлаждения VC площадью 4500 мм², аккумулятор на 5500 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 и 66 Вт соответственно, отдельную клавишу AI, а также защиту от пыли и влаги (IP66 и IP68).