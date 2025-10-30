Meizu 22 вышел в новой версии

Компания Meizu выпустила новую версию смартфона Meizu 22, которая получила небесно-голубую расцветку Moon White Sky Blue. Цена новинки составляет эквивалент 420 долларов.

Напомним, что смартфон также имеет в своем оснащении производительную платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с максимальной частотой 3,2 ГГц, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и полнодиапазонным DC-диммингом, тройная основная камера с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик с оптической стабилизацией) и 50 Мп (перископ с 3-кратным зумом и OIS), фронтальную камеру разрешением 50 Мп и углом обзора 90°, систему жидкостного охлаждения VC площадью 4500 мм², аккумулятор на 5500 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 и 66 Вт соответственно, отдельную клавишу AI, а также защиту от пыли и влаги (IP66 и IP68).
Смартфон Sony Xperia 10 VII оценен в 450 евро …
Компания Sony пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Xperia 10 VII, которая основана на 4-на…
Официально: Vivo T4 Pro готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что уже в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон Vivo T4 Pro. Произво…
Xiaomi 15 скоро получит HyperOS 3…
Компания Xiaomi опубликовала график распространения новой оболочки HyperOS 3 для своих устройств. Итак, д…
iQOO Neo 11 полностью рассекречен …
Официальный релиз смартфона iQOO Neo 11 состоится уже завтра, но инсайдер Digital Chat Station не стал до…
iPhone 17 Pro получит три камеры по 48 Мп…
Сегодня Apple проведёт своё ключевое мероприятие, и основное внимание будет приковано к iPhone 17 Pro и т…
Официально: Meizu 22 получит аккумулятор 5510 мАч,…
Компания Meizu раскрыла некоторые подробности о смартфоне Meizu 22, который будет представлен уже 15 сент…
Собственный модем Apple уступает чипу Qualcomm…
Одним из самых заметных анонсов презентации Apple стало появление собственного 5G-модема C1X в iPhone Air…
Xiaomi 15T появился в российской продаже …
Официальный дистрибьютор Xiaomi в России, компания diHouse, объявил о старте продаж смартфона Xiaomi 15T.…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor