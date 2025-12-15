HUAWEI nova 15 показали на пресс-рендерах

Компания HUAWEI объявила, что смартфоны серии nova 15 будут представлены в Китае 22 декабря. В неё войдут модели nova 15, nova 15 Pro и nova 15 Ultra. Производитель также опубликовал официальные изображения и некоторые характеристики. Отметим довольно оригинальный дизайн тыльной камеры в nova 15 Ultra и nova 15 Pro и более привычный овальный блок камеры в младшей модели. Сообщается, что старшая модель выйдет в версиях 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. nova 15 Pro и nova 15 получат конфигурации с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти. Все модели выйдут в расцветках Zero Degree White, Phantom Night Black, Dynamic Green и Easy Match Purple.