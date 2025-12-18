Инсайдер раскрыл особенности чипа Exynos 2600

Первый тизер Samsung, посвящённый Exynos 2600, не раскрыл никаких характеристик процессора, однако это не помешало одному из инсайдеров поделиться важными подробностями о первом 2-нм GAA процессоре корейской компании. Например, он уверенно заявил, что Exynos 2600 получит схему ядер «1+3+6», то есть компания планирует использовать энергоэффективные ядра, от которых та же MediaTek недавно отказалась. Более того, одно самое производительное ядро, как утверждается, будет работать на частоте до 3,90 ГГц, за ним следуют 3 производительных ядра с частотой 3,25 ГГц, а 6 энергоэффективных ядер будут функционировать на 2,75 ГГц. Это довольно высокая тактовая частота на самом деле, которая позволит чипу выдавать высокую производительность в играх, тяжёлом софте или бенчмарках.

При этом имеется информация о том, что ограничения 2-нм GAA техпроцесса Samsung не позволяют Exynos 2600 стабильно превышать частоту 3,80 ГГц без резкого роста энергопотребления, то есть свой максимум чип сможет выдавать не на постоянной основе. Что касается графики, Exynos 2600, по слухам, получит графический процессор AMD JUNO с частотой 985 МГц, который будет поддерживать кроссплатформенные API, включая OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 и Vulkan 1.3. На бумаге всё вышеперечисленное звучит достаточно интересно, но стоит понимать, что к релизу производитель может сбавить тактовую частоту, например, чтобы предотвратить троттлинг или слишком высокий расход аккумуляторной батареи.