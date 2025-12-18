Инсайдер раскрыл особенности чипа Exynos 2600

Первый тизер Samsung, посвящённый Exynos 2600, не раскрыл никаких характеристик процессора, однако это не помешало одному из инсайдеров поделиться важными подробностями о первом 2-нм GAA процессоре корейской компании. Например, он уверенно заявил, что Exynos 2600 получит схему ядер «1+3+6», то есть компания планирует использовать энергоэффективные ядра, от которых та же MediaTek недавно отказалась. Более того, одно самое производительное ядро, как утверждается, будет работать на частоте до 3,90 ГГц, за ним следуют 3 производительных ядра с частотой 3,25 ГГц, а 6 энергоэффективных ядер будут функционировать на 2,75 ГГц. Это довольно высокая тактовая частота на самом деле, которая позволит чипу выдавать высокую производительность в играх, тяжёлом софте или бенчмарках.

При этом имеется информация о том, что ограничения 2-нм GAA техпроцесса Samsung не позволяют Exynos 2600 стабильно превышать частоту 3,80 ГГц без резкого роста энергопотребления, то есть свой максимум чип сможет выдавать не на постоянной основе. Что касается графики, Exynos 2600, по слухам, получит графический процессор AMD JUNO с частотой 985 МГц, который будет поддерживать кроссплатформенные API, включая OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 и Vulkan 1.3. На бумаге всё вышеперечисленное звучит достаточно интересно, но стоит понимать, что к релизу производитель может сбавить тактовую частоту, например, чтобы предотвратить троттлинг или слишком высокий расход аккумуляторной батареи.
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Realme GT8 протестировали в бенчмарке …
Компания Realme опубликовала результаты тестирования еще не представленного официально смартфона Realme G…
Смартфон-хамелеон iQOO 15 показали на видео…
В сети появилось видео, демонстрирующее заднюю панель смартфона iQOO 15. Её особенностью является покрыти…
Представлен смартфон Xiaomi 17 Pro Max с АКБ на 7500 мАч…
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 17 Pro Max, одной из особенностей которого стала …
iPhone 18 получит переработанную систему кнопок…
Теперь, когда серия iPhone 17 уже поступила в продажу, внимание инсайдеров традиционно переключилось на б…
Apple откладывает новые функции для iPhone…
Apple заявила, что вынуждена откладывать запуск ряда новых функций в Европе из-за сложностей с приведение…
OnePlus 15T получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о смартфоне OnePlus 15T, …
Релиз iPhone 17 обогатил компанию LG…
В этом году Apple сосредоточила усилия на модернизации iPhone 17, оснастив его рядом улучшений и при этом…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor