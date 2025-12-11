Китайский регулятор раскрыл дизайн Realme 16 Pro

В базе данных китайского регулятора обнаружились фотографии смартфона Realme 16 Pro, который еще не был представлен официально. Снимки плохого качества, но можно рассмотреть квадратный блок основной камеры и плоские боковые рамки корпуса.

Что касается характеристик, то согласно той же TENAA, Realme 16 Pro оснастят корпусом толщиной 7,75 мм и массой 192 грамма, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1272 точки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой UI 7, платформой с тактовой частотой до 2,5 ГГц, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки и подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.