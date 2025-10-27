Аналитики спорят относительно спроса на iPhone Air

Эти данные полностью расходятся с оценкой KeyBanc Capital, представленной неделей ранее. Там заявили, что спроса на iPhone Air практически нет, а готовность покупателей платить за складной формат остаётся крайне низкой. Дополнительную неопределённость внёс и отчёт Nikkei Asia, согласно которому Apple якобы сокращает темпы производства iPhone Air, одновременно увеличивая заказы на другие модели линейки iPhone 17. Известный аналитик Мин-Чи Куо также сообщил, что большинство поставщиков Apple планируют сократить мощности по выпуску iPhone Air более чем на 80 процентов. К общему хаосу добавились данные Jefferies — по их информации, сроки ожидания iPhone Air в Китае практически нулевые, что говорит о низком спросе со стороны покупателей.