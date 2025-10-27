Аналитики спорят относительно спроса на iPhone Air

Когда крупные аналитики продолжают противоречить друг другу, остаётся только сохранять хладнокровие и анализировать факты без эмоций. Именно такая ситуация сейчас складывается вокруг iPhone Air — одна группа экспертов уверенно заявляет, что спрос на ультратонкий смартфон остаётся стабильным, в то время как другая предрекает ему скорую смерть. В свежем отчёте TD Cowen, опубликованном в минувшие выходные, утверждается, что компания Apple не вносит изменений в производственный график iPhone Air. Аналитики сослались на собственные полевые исследования и подтвердили прежние прогнозы — выпуск 3 миллионов устройств в третьем календарном квартале 2025 года и ещё 7 миллионов — в четвёртом квартале текущего года.

Эти данные полностью расходятся с оценкой KeyBanc Capital, представленной неделей ранее. Там заявили, что спроса на iPhone Air практически нет, а готовность покупателей платить за складной формат остаётся крайне низкой. Дополнительную неопределённость внёс и отчёт Nikkei Asia, согласно которому Apple якобы сокращает темпы производства iPhone Air, одновременно увеличивая заказы на другие модели линейки iPhone 17. Известный аналитик Мин-Чи Куо также сообщил, что большинство поставщиков Apple планируют сократить мощности по выпуску iPhone Air более чем на 80 процентов. К общему хаосу добавились данные Jefferies — по их информации, сроки ожидания iPhone Air в Китае практически нулевые, что говорит о низком спросе со стороны покупателей.
